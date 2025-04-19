На сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении» СOVID

На официальном сайте Белого дома размещён материал, посвящённый предполагаемому происхождению коронавируса. В публикации подчёркивается, что американские власти придерживаются версии о лабораторном происхождении SARS-CoV-2.
Основанием для этой позиции послужила работа под названием «Ближайшее происхождение SARS-CoV-2», которую, как утверждается, неоднократно использовали представители органов здравоохранения и СМИ для опровержения гипотезы об утечке вируса из лаборатории и продвижения версии о его естественном возникновении.
В материале приведены пять доводов в пользу лабораторной теории. Среди них — утверждение о наличии у вируса уникальных биологических особенностей, не встречающихся в природе. Также отмечается, что, в отличие от предыдущих пандемий, начавшихся с нескольких случаев заражения от животных, в случае с COVID-19 якобы все первичные инфекции связаны с одним источником.
Дополнительным аргументом называется наличие в Ухане исследовательской лаборатории, специализирующейся на изучении коронавирусов, где, по мнению авторов, соблюдаются недостаточные меры биобезопасности. Кроме того, у сотрудников Уханьского института вирусологии якобы ещё в 2019 году наблюдались симптомы, схожие с проявлениями COVID-19, что предшествовало официальному распространению вируса.
Авторы материала делают акцент на отсутствии убедительных доказательств естественного происхождения вируса, что, по их мнению, подтверждает версию о его искусственном создании.
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