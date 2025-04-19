На сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении» СOVID

В материале приведены пять доводов в пользу лабораторной теории. Среди них — утверждение о наличии у вируса уникальных биологических особенностей, не встречающихся в природе. Также отмечается, что, в отличие от предыдущих пандемий, начавшихся с нескольких случаев заражения от животных, в случае с COVID-19 якобы все первичные инфекции связаны с одним источником.