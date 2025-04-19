Журналист Боуз: у ВСУ нет шансов победить на поле боя

На своей странице в соцсети X* он отметил, что, несмотря на риторику о «безусловной поддержке», которую озвучивает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ситуация на передовой остаётся неблагоприятной для Украины: российские войска продолжают наступление, а потери среди украинских военнослужащих растут.