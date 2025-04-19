Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что, несмотря на публичные заявления европейских лидеров, украинские Вооружённые силы не располагают реальными возможностями для достижения победы в вооружённом конфликте.
На своей странице в соцсети X* он отметил, что, несмотря на риторику о «безусловной поддержке», которую озвучивает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ситуация на передовой остаётся неблагоприятной для Украины: российские войска продолжают наступление, а потери среди украинских военнослужащих растут.
По мнению журналиста, перспектива победы Киева на поле боя выглядит маловероятной.
Ранее стало известно, что потери украинских Вооруженных сил на курском направлении составили более 75 тысяч солдат.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.