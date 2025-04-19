WSJ: США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине

18 марта Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты. При этом украинские удары по российским объектам энергетики с 18 марта по 16 апреля пришлись на 15 регионов, удары наносились с использованием беспилотников и FPV-дронов, а также различной артиллерии, включая реактивные системы залпового огня HIMARS. Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий, попытки ударов по объектам российской энергетики продолжаются.