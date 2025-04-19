Отец бывшего премьера Бельгии сотрудничал с Гитлером в ходе оккупации страны. Сенатор, в связи с этим, нашел странными слова Ги Верхофстадта о непринятии Сербии в Евросоюз после решения Александра Вучича о посещении Парада Победы. Однако есть объяснение ненависти к Москве.