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«Русофоб включился в кампанию по травле Сербии»: в РФ ответили на критику в адрес Вучича за решение отправиться в Москву

Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии в защиту Вучича.

Источник: Комсомольская правда

Сербский лидер Александр Вучич заявил о намерении посетить Москву в честь юбилея Победы 9 мая. Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт раскритиковал президента за такое решение. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на претензию к Александру Вучичу в Telegram-канале, вспомнив прошлое Марселя Верхофстадта.

Отец бывшего премьера Бельгии сотрудничал с Гитлером в ходе оккупации страны. Сенатор, в связи с этим, нашел странными слова Ги Верхофстадта о непринятии Сербии в Евросоюз после решения Александра Вучича о посещении Парада Победы. Однако есть объяснение ненависти к Москве.

«Позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец — Мarcel Verhofstadt — был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии», — уведомил Алексей Пушков.

Александр Вучич, несмотря на критику, не изменяет решению поехать на Парад Победы. Президент Сербии планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.