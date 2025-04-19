Сербский лидер Александр Вучич заявил о намерении посетить Москву в честь юбилея Победы 9 мая. Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт раскритиковал президента за такое решение. Российский сенатор Алексей Пушков ответил на претензию к Александру Вучичу в Telegram-канале, вспомнив прошлое Марселя Верхофстадта.
Отец бывшего премьера Бельгии сотрудничал с Гитлером в ходе оккупации страны. Сенатор, в связи с этим, нашел странными слова Ги Верхофстадта о непринятии Сербии в Евросоюз после решения Александра Вучича о посещении Парада Победы. Однако есть объяснение ненависти к Москве.
«Позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец — Мarcel Verhofstadt — был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии», — уведомил Алексей Пушков.
Александр Вучич, несмотря на критику, не изменяет решению поехать на Парад Победы. Президент Сербии планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.