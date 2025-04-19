Пушков напомнил о нацистском прошлом отца экс-премьера Бельгии

Вучич ранее заявил, что планирует прибыть в Москву 9 мая вместе с премьером Словакии Робертом Фицо, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 80-летию Победы над фашизмом. Некоторые европейские чиновники предупреждали, что визит на парад может осложнить процесс вступления Сербии в Евросоюз.