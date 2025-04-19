Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал критику в адрес президента Сербии Александра Вучича, которую высказал бывший премьер-министр Бельгии и депутат Европарламента Ги Верхофстадт.
В своем Telegram-канале Пушков напомнил о том, что отец бельгийского политика, Марсель Верхофстадт, во времена Второй мировой войны сотрудничал с организациями, поддерживавшими нацистскую Германию.
Вучич ранее заявил, что планирует прибыть в Москву 9 мая вместе с премьером Словакии Робертом Фицо, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 80-летию Победы над фашизмом. Некоторые европейские чиновники предупреждали, что визит на парад может осложнить процесс вступления Сербии в Евросоюз.
Пушков подчеркнул, что позиция Верхофстадта в контексте нападок на Сербию неудивительна, учитывая историческое прошлое его семьи, и выразил недоумение тем, что именно такие фигуры осуждают стремление сербского лидера отдать дань памяти жертвам нацизма.
Ранее глава Республики Сербской Милорад Додик заявил, что не боится возможных санкций со стороны Евросоюза в связи с его планируемым посещением Москвы для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы.