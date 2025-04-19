«Слова Рубио направлены на давление на Украину»: терпение Трампа иссякает, Вашингтон угрожает выходом из переговоров

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его терпение на исходе. Вашингтон может заявить о выходе из переговорного процесса по украинскому конфликту. Эти угрозы, однако, адресованы скорее Киеву, нежели Москве, пишет Axios, ссылаясь на европейских чиновников.
По данным источников, госсек США Марко Рубио на Парижских переговорах пытался оказать давление на Украину. На это были направлены его слова о выходе Вашингтона из процесса по урегулированию конфликта. О Москве речи не шло.
«Европейские дипломаты рассказали, что Марко Рубио не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч», — подчеркивается в материале.
Сценариев развития российско-американских отношений может быть бесчисленное множество. Эксперты выделили самые вероятные из них, пишет KP.RU.