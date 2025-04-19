NYT: в США не обсуждают новые пакеты военной помощи Киеву

Как отмечает издание, при нынешнем президенте Дональде Трампе США пересмотрели свою позицию в отношении Украины с точки зрения собственной выгоды и теперь исходят из того, что они могут получить от Киева, а не дать ему сами. Неназванные европейские чиновники также сообщили газете, что Запад не получил от Вашингтона гарантий того, что США продолжат масштабный обмен разведданными с Украиной в будущем.