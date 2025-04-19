NYT: в США не обсуждают новые пакеты военной помощи Киеву

Как отмечает издание, при нынешнем президенте Дональде Трампе США пересмотрели свою позицию в отношении Украины с точки зрения собственной выгоды и теперь исходят из того, что они могут получить от Киева, а не дать ему сами. Неназванные европейские чиновники также сообщили газете, что Запад не получил от Вашингтона гарантий того, что США продолжат масштабный обмен разведданными с Украиной в будущем.
Трамп ранее не стал говорить, намерен ли он прекратить оказывать военную помощь Украине, если переговоры по мирному урегулированию закончатся неудачно. При этом госсекретарь Марко Рубио говорил, что Соединенные Штаты после трех лет поддержки Украины и траты миллиардов долларов достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах.