Bloomberg: США готовы признать Крым российским

«Если по какой-то причине одна из двух сторон сильно все усложнит, мы просто скажем: вы глупцы, — заявил Трамп журналистам в пятницу в Овальном кабинете. — Вы глупцы, вы ужасные люди, и мы просто пропустим это мимо ушей. Но, надеюсь, нам не придется этого делать».