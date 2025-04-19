Он подчеркнул, что в настоящее время ведётся активное военное планирование: европейские начальники генштабов прорабатывают возможные сценарии размещения войск.
По его оценке, европейские политики, придерживающиеся агрессивной линии, фактически подводят ситуацию к прямому участию в вооружённом противостоянии с Россией на стороне Украины.
Масленников напомнил, что Москва неоднократно выражала недовольство возможным размещением сил НАТО на украинской территории, однако эти предостережения продолжают игнорироваться.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что в ответ на потенциальные незаконные действия Эстонии, как страны-участницы Североатлантического альянса, в отношении российских судов в Балтийском море, Москва примет меры, соответствующие уровню исходящих рисков и угроз.