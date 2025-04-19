Axios: угрозы США выйти из переговоров направлены Киеву, а не Москве

Сам Трамп ранее в пятницу заявил, что выход США из переговоров возможен, но он не хотел бы этого допускать. «Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: “Вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди”. И мы просто откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он журналистам в Белом доме.