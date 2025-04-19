Axios: угрозы США выйти из переговоров направлены Киеву, а не Москве

«Два европейских дипломата подтвердили слова [госсекретаря Марко] Рубио о том, что [президент США Дональд] Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если сделка не будет заключена в ближайшее время», — пишет портал. «Три европейских дипломата сочли, что комментарии Рубио были в основном адресованы украинцам», — говорится в материале.
«Близкий к украинскому правительству источник также сказал, что комментарии Рубио, похоже, были сделаны с целью надавить на Украину. Источник также выразил опасение, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке американской военной помощи Украине», — указывает Axios.
Европейские дипломаты отметили, что во время переговоров в Париже госсекретарь США не упоминал о возможности усиления давления на Россию. «Сложилось впечатление, что Трамп оказывает сильное давление на Рубио и [спецпосланника американского лидера Стивена] Уиткоффа и они перенаправляют его на других игроков», — указал европейский дипломатический источник.
Ранее Рубио заявил журналистам в Париже, что Трамп может свернуть попытки урегулирования кризиса на Украине, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. «Я думаю, что президент, вероятно, находится в той точке, когда он собирается сказать: “Ну, мы закончили”, — сказал Рубио. — Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами».
Сам Трамп ранее в пятницу заявил, что выход США из переговоров возможен, но он не хотел бы этого допускать. «Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: “Вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди”. И мы просто откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он журналистам в Белом доме.