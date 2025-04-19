Пушков: Отец угрожающего Вучичу экс-премьера Бельгии Верхофстадта служил Гитлеру

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал критику, которую высказал бывший премьер-министр Бельгии (1999−2008) Ги Верхофстадт в адрес президента Сербии Александра Вучича. Бывший глава бельгийского правительства, а ныне депутат Европарламента раскритиковал сербского лидера за решение отправиться в Москву на празднование 9 Мая. В ответ на это Пушков напомнил о прошлом отца экс-премьера Бельгии, который во время Второй мировой войны был связан с нацистской Германией.