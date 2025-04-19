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Пушков: Отец угрожающего Вучичу экс-премьера Бельгии Верхофстадта служил Гитлеру

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал критику, которую высказал бывший премьер-министр Бельгии (1999−2008) Ги Верхофстадт в адрес президента Сербии Александра Вучича. Бывший глава бельгийского правительства, а ныне депутат Европарламента раскритиковал сербского лидера за решение отправиться в Москву на празднование 9 Мая. В ответ на это Пушков напомнил о прошлом отца экс-премьера Бельгии, который во время Второй мировой войны был связан с нацистской Германией.

Источник: Life.ru

«Депутат Европарламента, бывший премьер Бельгии и отъявленный русофоб Ги Верхофстадт включился в кампанию по травле Сербии за решение Вучича ехать в Москву на 80-летие Победы. “У этого решения должны быть последствия”, — написал он. — Вступление Сербии в ЕС должно быть теперь заморожено или отменено», — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, позиция бельгийского политика не вызывает удивления, учитывая информацию из одной фламандской газеты о том, что его отец, Марсель Верхофстадт, был членом организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии.

Сам Вучич 16 апреля заявил, что, несмотря на сильное политическое давление, он не изменил своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на давление извне. Он подчеркнул, что Сербия гордится своим вкладом в борьбу с фашизмом и не собирается переписывать историю. Вучич также отметил, что планирует обсудить с российским руководством вопросы газового соглашения и судьбу энергетической компании NIS.