«Депутат Европарламента, бывший премьер Бельгии и отъявленный русофоб Ги Верхофстадт включился в кампанию по травле Сербии за решение Вучича ехать в Москву на 80-летие Победы. “У этого решения должны быть последствия”, — написал он. — Вступление Сербии в ЕС должно быть теперь заморожено или отменено», — отметил Пушков в своём телеграм-канале.
По словам сенатора, позиция бельгийского политика не вызывает удивления, учитывая информацию из одной фламандской газеты о том, что его отец, Марсель Верхофстадт, был членом организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии.
Сам Вучич 16 апреля заявил, что, несмотря на сильное политическое давление, он не изменил своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на давление извне. Он подчеркнул, что Сербия гордится своим вкладом в борьбу с фашизмом и не собирается переписывать историю. Вучич также отметил, что планирует обсудить с российским руководством вопросы газового соглашения и судьбу энергетической компании NIS.