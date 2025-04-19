Депутат от ЛДПР Нилов предложил ввести выплаты для домохозяек

По словам Нилова, идея принадлежала основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, и по его поручению была начата разработка документа. В процессе подготовки проекта были учтены замечания, прозвучавшие в ходе предварительных обсуждений и анализа. Депутат выразил надежду, что правительственное заключение поступит после майских праздников, и отметил, что вопрос планируется рассматривать в рамках подготовки бюджета на следующий год, наряду с корректировкой МРОТ и прожиточного минимума.