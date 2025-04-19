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Депутат от ЛДПР Нилов предложил ввести выплаты для домохозяек

Средства предлагается выдавать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума.

Источник: Аргументы и факты

Законопроект, предусматривающий увеличение выплат для домохозяек, может быть внесён в Госдуму после того, как правительство предоставит официальное заключение. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Суть инициативы заключается в том, чтобы назначить ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума тем, кто официально занят ведением домашнего хозяйства. Однако поддержка будет предоставляться только при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

По словам Нилова, идея принадлежала основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, и по его поручению была начата разработка документа. В процессе подготовки проекта были учтены замечания, прозвучавшие в ходе предварительных обсуждений и анализа. Депутат выразил надежду, что правительственное заключение поступит после майских праздников, и отметил, что вопрос планируется рассматривать в рамках подготовки бюджета на следующий год, наряду с корректировкой МРОТ и прожиточного минимума.

Он также уточнил, что лица, занятые домашним трудом, как правило, соответствуют критериям нуждаемости, особенно если могут подтвердить свою занятость в домашнем хозяйстве, а не просто пребывание дома без поиска работы. В законопроекте предлагается также установить повышенные пособия для таких граждан и включить период домашнего труда в страховой пенсионный стаж.

Ранее в Госдуме рассказали, кто в 2025 году может получить льготы на оплату ЖКУ.