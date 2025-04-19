Угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus объяснили давлением ЕС на США

«Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа», — отметил представитель МИД РФ.
По словам Масленникова, возобновление дискуссии о предоставлении Украине немецких ракет, способных наносить удары вглубь территории России, демонстрирует стремление Германии и других стран НАТО к дальнейшей конфронтации вокруг Украины.
TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Разрабатывалась (с 1998 по 2004 год) и производится (с конца 2004 года) Taurus Systems GmbH в Шробенхаузене. Это совместное предприятие MBDA Deutschland (LFK — Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.
Напомним, что ранее Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера Германии, высказался о возможности передачи ракет Taurus Украине при условии согласия стран Европейского союза. Он также отметил, что процесс передачи такого дальнобойного оружия должен быть тщательно проработан как с технической, так и с политической точки зрения. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил своё несогласие с позицией Мерца. Он подчеркнул, что, хотя у идеи поставок есть свои основания, существует и множество контраргументов. Кроме того, он отметил, что в Европейском союзе нет стран, которые используют подобные ракеты.