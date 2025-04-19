Угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus объяснили давлением ЕС на США

Напомним, что ранее Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера Германии, высказался о возможности передачи ракет Taurus Украине при условии согласия стран Европейского союза. Он также отметил, что процесс передачи такого дальнобойного оружия должен быть тщательно проработан как с технической, так и с политической точки зрения. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил своё несогласие с позицией Мерца. Он подчеркнул, что, хотя у идеи поставок есть свои основания, существует и множество контраргументов. Кроме того, он отметил, что в Европейском союзе нет стран, которые используют подобные ракеты.