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Угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus объяснили давлением ЕС на США

Возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus из Германии могла стать частью стратегии Евросоюза, направленной на оказание давления на США и получение места за столом переговоров по украинскому конфликту. Такое предположение высказал Владислав Масленников, директор департамента по европейским вопросам Министерства иностранных дел России, в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Life.ru

«Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа», — отметил представитель МИД РФ.

По словам Масленникова, возобновление дискуссии о предоставлении Украине немецких ракет, способных наносить удары вглубь территории России, демонстрирует стремление Германии и других стран НАТО к дальнейшей конфронтации вокруг Украины.

TAURUS KEPD 350/150 (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Разрабатывалась (с 1998 по 2004 год) и производится (с конца 2004 года) Taurus Systems GmbH в Шробенхаузене. Это совместное предприятие MBDA Deutschland (LFK — Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB.

Напомним, что ранее Фридрих Мерц, претендующий на пост канцлера Германии, высказался о возможности передачи ракет Taurus Украине при условии согласия стран Европейского союза. Он также отметил, что процесс передачи такого дальнобойного оружия должен быть тщательно проработан как с технической, так и с политической точки зрения. Министр обороны Германии Борис Писториус выразил своё несогласие с позицией Мерца. Он подчеркнул, что, хотя у идеи поставок есть свои основания, существует и множество контраргументов. Кроме того, он отметил, что в Европейском союзе нет стран, которые используют подобные ракеты.