NYT: в США не обсуждают новые пакеты военной помощи Киеву

Как отмечает издание, при нынешнем президенте Дональде Трампе американская позиция в отношении Украины претерпела изменения — теперь Вашингтон оценивает ситуацию исходя из собственных интересов и ожидаемых выгод от сотрудничества с Киевом. По словам некоторых европейских чиновников, Запад так и не получил чётких гарантий от США по поводу продолжения обмена разведывательной информацией с украинской стороной.