NYT: в США не обсуждают новые пакеты военной помощи Киеву

США в настоящий момент не ведут активных обсуждений о выделении новых пакетов военной помощи Украине после исчерпания ранее утверждённых ресурсов, предоставленных администрацией бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в политических кругах.
Как отмечает издание, при нынешнем президенте Дональде Трампе американская позиция в отношении Украины претерпела изменения — теперь Вашингтон оценивает ситуацию исходя из собственных интересов и ожидаемых выгод от сотрудничества с Киевом. По словам некоторых европейских чиновников, Запад так и не получил чётких гарантий от США по поводу продолжения обмена разведывательной информацией с украинской стороной.
Ранее в Белом доме уклонились от прямого ответа на вопрос, прекратят ли США военную поддержку Украины в случае провала мирных переговоров. Тем временем госсекретарь Марко Рубио отметил, что после трёх лет интенсивной помощи и многомиллиардных расходов США достигли этапа, когда необходимо сосредоточиться на других приоритетах.
Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон может прекратить оказывать Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию конфликта не увенчаются успехом.