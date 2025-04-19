FT: Великобритания может увеличить свое военное присутствие в Арктике

Ссылаясь на ознакомившиеся с проектом документа источники, издание сообщает, что в нем также будет сделан упор на необходимость инвестиций в беспилотные технологии и передовые военные разработки. Кроме того, может быть рекомендована реструктуризация британского кибернетического потенциала, чтобы избежать конкуренции за ресурсы и кадры между отдельными структурами. Подготовкой обзора, который планируется опубликовать до конца июня, занимаются бывший генсек НАТО (1999−2003) лорд Джордж Робертсон, Ричард Бэрронс, возглавлявший Стратегическое командование ВС Великобритании в 2013—2016 годах, бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, а также команда правительственных и независимых экспертов.