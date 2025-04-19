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В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Сделка США с Киевом по природным ресурсам, подписание которой ожидается на следующей неделе, не привязана к процессу по перемирию на Украине, заявил в субботу госдепартамент США.

Источник: Reuters

«Это идет отдельно. Это не часть переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, чтобы остановить эту катастрофу. Это то, что важно для Украины. Это, конечно, вопрос экономического партнерства», — заявила представитель госдепа Тэмми Брюс телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. Детали сделки США и Украины по минералам прорабатываются, ее основу составляет соглашение, которое Владимир Зеленский не подписал в феврале, ранее заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.