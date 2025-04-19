В Госдепе рассказали о сделке с Киевом по природным ресурсам

«Это идет отдельно. Это не часть переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, чтобы остановить эту катастрофу. Это то, что важно для Украины. Это, конечно, вопрос экономического партнерства», — заявила представитель госдепа Тэмми Брюс телеканалу Fox News.