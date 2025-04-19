Брюс: Европе надо понять, что США не будут годами встречаться по Украине

США считают необходимым донести до своих европейских союзников, что не намерены продолжать переговоры по Украине на неопределённый срок. Об этом в эфире Fox News заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя заявление президента Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса.
По словам Брюс, американская сторона не намерена тратить месяцы или годы на бесконечные обсуждения.
«Мы не будем проводить встречи по поводу встреч», — подчеркнула она.
Брюс подчеркнула, что Вашингтон не собирается надеяться и предпринимать усилия без реального результата, особенно когда можно перейти к завершающему этапу — немедленному прекращению огня.
Ранее в Белом доме уклонились от прямого ответа на вопрос, прекратят ли США военную поддержку Украины в случае провала мирных переговоров. Тем временем госсекретарь Марко Рубио отметил, что после трёх лет интенсивной помощи и многомиллиардных расходов США достигли этапа, когда необходимо сосредоточиться на других приоритетах.