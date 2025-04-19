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Брюс: Европе надо понять, что США не будут годами встречаться по Украине

Вашингтон не собирается предпринимать усилия без реального результата.

Источник: Аргументы и факты

США считают необходимым донести до своих европейских союзников, что не намерены продолжать переговоры по Украине на неопределённый срок. Об этом в эфире Fox News заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя заявление президента Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса.

По словам Брюс, американская сторона не намерена тратить месяцы или годы на бесконечные обсуждения.

«Мы не будем проводить встречи по поводу встреч», — подчеркнула она.

Брюс подчеркнула, что Вашингтон не собирается надеяться и предпринимать усилия без реального результата, особенно когда можно перейти к завершающему этапу — немедленному прекращению огня.

Ранее в Белом доме уклонились от прямого ответа на вопрос, прекратят ли США военную поддержку Украины в случае провала мирных переговоров. Тем временем госсекретарь Марко Рубио отметил, что после трёх лет интенсивной помощи и многомиллиардных расходов США достигли этапа, когда необходимо сосредоточиться на других приоритетах.