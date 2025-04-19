Брюс: Европе надо понять, что США не будут годами встречаться по Украине

Ранее в Белом доме уклонились от прямого ответа на вопрос, прекратят ли США военную поддержку Украины в случае провала мирных переговоров. Тем временем госсекретарь Марко Рубио отметил, что после трёх лет интенсивной помощи и многомиллиардных расходов США достигли этапа, когда необходимо сосредоточиться на других приоритетах.