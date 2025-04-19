Посольство Казахстана в США выступило с важным объявлением

— штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов США в день. Штраф будет взыскиваться ретроспективно, то есть с граждан, у которых судебное решение о выдворении из страны было принято в течение последних пяти лет (штраф может достигать до 1 миллиона долларов). В случае невозможности уплаты штрафа рассматривается вариант изъятия в пользу государства недвижимого имущества иностранных граждан, незаконно находящихся в стране;