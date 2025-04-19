Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Казахстана в США выступило с важным объявлением

Посольство Казахстана в Вашингтоне опубликовало важное объявление для граждан РК, находящихся на территории Соединенных Штатов Америки, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения CBP Home», — отмечает посольство на своей странице в Instagram.

В ведомстве пояснили, что гражданам, которые готовы вернуться на родину посредством мобильного приложения CBP Home, предоставляются следующие возможности:

— добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;

— сохранение средств, заработанных в США;

— отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;

— возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;

— право на законное возвращение в США в будущем.

Однако в случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:

— немедленная депортация. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США (DHS) будут задерживать без предоставления времени на подготовку к отъезду;

— штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов США в день. Штраф будет взыскиваться ретроспективно, то есть с граждан, у которых судебное решение о выдворении из страны было принято в течение последних пяти лет (штраф может достигать до 1 миллиона долларов). В случае невозможности уплаты штрафа рассматривается вариант изъятия в пользу государства недвижимого имущества иностранных граждан, незаконно находящихся в стране;

— если гражданин не вернулся на родину, уведомив через CBP Home, будет назначен дополнительный штраф в размере от 1000 до 5000 долларов США;

— запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы. ⠀ «В связи с вышеизложенным посольство призывает граждан Республики Казахстан воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий», — обратились к казахстанцам.