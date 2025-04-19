Посольство Казахстана в США выступило с важным объявлением

«Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих судебное решение о депортации, но продолжающих находиться в стране, добровольно вернуться на родину в кратчайшие сроки с использованием мобильного приложения CBP Home», — отмечает посольство на своей странице в Instagram.
В ведомстве пояснили, что гражданам, которые готовы вернуться на родину посредством мобильного приложения CBP Home, предоставляются следующие возможности:
— добровольное и безопасное возвращение в страну с возможностью выбора рейса;
— сохранение средств, заработанных в США;
— отсутствие задержания со стороны компетентных органов и возвращение без принудительной депортации;
— возможность получения финансовой субсидии в случае невозможности приобрести билет;
— право на законное возвращение в США в будущем.
Однако в случае отказа от добровольного возвращения планируется применение следующих мер:
— немедленная депортация. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США (DHS) будут задерживать без предоставления времени на подготовку к отъезду;
— штрафы и санкции. Если, несмотря на решение о депортации, гражданин не вернулся, будет назначен штраф в размере 998 долларов США в день. Штраф будет взыскиваться ретроспективно, то есть с граждан, у которых судебное решение о выдворении из страны было принято в течение последних пяти лет (штраф может достигать до 1 миллиона долларов). В случае невозможности уплаты штрафа рассматривается вариант изъятия в пользу государства недвижимого имущества иностранных граждан, незаконно находящихся в стране;
— если гражданин не вернулся на родину, уведомив через CBP Home, будет назначен дополнительный штраф в размере от 1000 до 5000 долларов США;
— запрет на повторный въезд в США. Лишение права на законный въезд в США через миграционные системы. ⠀ «В связи с вышеизложенным посольство призывает граждан Республики Казахстан воспользоваться возможностью с целью предотвращения возможных негативных последствий», — обратились к казахстанцам.