Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком

Gallup отмечает, что хотя рейтинг одобрения Трампа в 2025 году улучшился, он остаётся ниже исторических стандартов. Тем не менее, уровень доверия американцев к его экономической политике составил 44%, что выше, чем аналогичные показатели доверия к другим лидерам — включая представителей Конгресса и Федеральной резервной системы.