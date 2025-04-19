Рейтинг одобрения Трампа вырос по сравнению с первым сроком

В первом квартале своего второго президентского срока Дональд Трамп получил в среднем 45% одобрения — это выше, чем в аналогичный период его первого срока, когда уровень поддержки составлял 41%. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.
Несмотря на рост, этот показатель всё ещё заметно ниже среднего значения, характерного для президентов США после Второй мировой войны, которое составляет 60%.
Gallup отмечает, что хотя рейтинг одобрения Трампа в 2025 году улучшился, он остаётся ниже исторических стандартов. Тем не менее, уровень доверия американцев к его экономической политике составил 44%, что выше, чем аналогичные показатели доверия к другим лидерам — включая представителей Конгресса и Федеральной резервной системы.
Ранее член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от Демократической партии Эл Грин заявил, что процесс импичмента Трампу начнётся в ближайшие 30 дней.