WSJ: Piligrim’s Pride пожертвовала на инаугурацию Трампа рекордные $5 млн

Одна из крупнейших птицеводческих компаний США Piligrim s Pride пожертвовала на инаугурацию Дональда Трампа рекордные 5 млн долларов, пишет The Wall Street Journal.
Среди спонсоров также оказались криптовалютные компании Ripple (около 5 млн долларов), Robinhood Markets (2 млн долларов), Coinbase Inc. (1 млн долларов), нефтяные предприятия Chevron (2 млн долларов), Exxon Mobil, Occidental Petroleum и ConocoPhillips (по 1 млн долларов), а также фармацевтические компании Bayer Corporation, Phizer, Merck & Co. и ассоциация PhRMA.
По данным издания, щедрые доноры были также среди выдвинутых Трампом на разные должности в администрации и ставших послами США в других странах. Например, глава инвестиционной компании Stephens Inc. Уоррен Стивенс, которого Трамп выдвинул на пост посла в Великобритании, пожертвовал 4 млн долларов. А бизнесмен Тилман Фертитта, предложенный на должность посла в Италии, — 1 млн долларов.
Напомним, за день до инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января, стало известно, что он собрал на нее рекордную сумму, которая превысила 150 млн долларов.
Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа упал до минимума с момента инаугурации.
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