WSJ: Piligrim’s Pride пожертвовала на инаугурацию Трампа рекордные $5 млн

По данным издания, щедрые доноры были также среди выдвинутых Трампом на разные должности в администрации и ставших послами США в других странах. Например, глава инвестиционной компании Stephens Inc. Уоррен Стивенс, которого Трамп выдвинул на пост посла в Великобритании, пожертвовал 4 млн долларов. А бизнесмен Тилман Фертитта, предложенный на должность посла в Италии, — 1 млн долларов.