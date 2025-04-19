Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

«Израиль не исключает атаки по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на то, что президент Дональд Трампа заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США в настоящее время не готовы поддержать такой шаг», — говорится в статье.
Агентство уточнило, что Израиль представил Белому дома предложения по операциям против иранских ядерных объектов различной интенсивности, включая применение авиаударов и спецназа. Частично эти планы повторяют те, что Тель-Авив предлагал экс-президенту США Джо Байдену. Возможными сроками атаки называют конец весны-лето.
Как утверждает Reuters, это могло бы затормозить «программу создания ядерного оружия Ирана» на несколько месяцев, один год или более. Сейчас израильские чиновники склоняются в сторону ограниченной операции, в любом случае стране потребуется заручиться поддержкой США, как минимум на случай ответных ударов Тегерана.
Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству, что страна в курсе планов Израиля, и что за подобной атакой последует жесткий ответ.
Ситуация с ядерной программой Ирана
В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРА Масуд Пезешкиан, страна в ответном письме отказала США в прямых переговорах по этому вопросу.
В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что они прошли позитивно. Иранский дипломат также назвал атмосферу диалога конструктивной и спокойной. Он объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингтон в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышел из соглашения и восстановил ограничения против Ирана.
В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.