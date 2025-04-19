Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

Как утверждает Reuters, это могло бы затормозить «программу создания ядерного оружия Ирана» на несколько месяцев, один год или более. Сейчас израильские чиновники склоняются в сторону ограниченной операции, в любом случае стране потребуется заручиться поддержкой США, как минимум на случай ответных ударов Тегерана.