Ратмир Мавлиев проводит совместный с главами районов Уфы объезд города

«Мы сегодня на объезде с главами районов. Сегодня у нас субботник, почти 50 тысяч уфимцев выйдут на улицы наводить порядок. Мы, конечно, всех поддержим. Проедем сегодня и посмотрим, как организована работа в городе», — рассказала мэр в своем телеграм-канале.
Основным объектом внимания руководства города стала улица Бакалинская — протяженная и оживленная артерия города, которая находится на стыке двух районов Уфы.
Также целью объезда стало выявление проблемных участков, которые требуют внимания.
«Такой выезд позволяет на месте оценить состояние инфраструктуры, выявить проблемные участки и обсудить дальнейшие планы по развитию и благоустройству районов. Совместная работа помогает оперативно принимать решения и улучшать качество жизни горожан. Впереди много важных задач, которые мы готовы решать вместе», — написал в своих соцсетях глава Советского района Айдар Базгутдинов.