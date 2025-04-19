Ратмир Мавлиев проводит совместный с главами районов Уфы объезд города

«Мы сегодня на объезде с главами районов. Сегодня у нас субботник, почти 50 тысяч уфимцев выйдут на улицы наводить порядок. Мы, конечно, всех поддержим. Проедем сегодня и посмотрим, как организована работа в городе», — рассказала мэр в своем телеграм-канале.