Котюков: Необходимо наказывать виновных в пожарах

В этом сезоне наибольшее количество ландшафтных пожаров было зафиксировано в Красноярске, а также в Емельяновском, Канском районах и Шарыповском муниципальном округе. Губернатор Михаил Котюков выслушал отчеты глав территорий о предпринимаемых мерах по предотвращению возгораний и реагированию на возникающие угрозы.
По данным ответственных служб, на юге края значительно усилили группировку лесопожарных формирований за счет переброски ресурсов из северных районов. В мониторинге ситуации задействованы все доступные силы и средства, включая специализированную технику, авиацию, беспилотники и видеонаблюдение.
В ближайшие дни в центральных и южных районах ожидаются сильные порывы ветра до 25 метров в секунду, что может увеличить риск быстрого распространения огня.
Котюков отметил, что если пожар произошел по вине человека, то личность виновного должна быть установлена, и он должен понести наказание. Губернатор подчеркнул важность оперативного информирования общественности о таких случаях, чтобы все знали о привлечении виновных к ответственности.
Таяние снега на севере края продолжается, мониторинг ситуации осуществляется круглосуточно. В районах с ледяными заторами продолжаются противопаводковые мероприятия, включая взрывные и ледокольные работы. Созданы запасы ресурсов на случай ухудшения обстановки.
Губернатор также отметил важность быстрого устранения последствий ураганного ветра, который 5 апреля затронул центральные и южные районы. Восстановительные работы социальных объектов и жилых домов идут активно, а специальные бригады занимаются ликвидацией последствий стихии.
Адресную материальную помощь в связи с ураганом уже получили 1322 жителя региона на общую сумму 19,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.