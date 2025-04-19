Котюков: Необходимо наказывать виновных в пожарах

В этом сезоне наибольшее количество ландшафтных пожаров было зафиксировано в Красноярске, а также в Емельяновском, Канском районах и Шарыповском муниципальном округе. Губернатор Михаил Котюков выслушал отчеты глав территорий о предпринимаемых мерах по предотвращению возгораний и реагированию на возникающие угрозы.