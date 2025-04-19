В Челябинске повысится тариф на жилищные услуги

Этим летом минимальный тариф на жилищные услуги в Челябинске поднимется до 33 рублей. Управляющие компании отмечают, что этого катастрофически недостаточно: чтобы действительно качественно обслуживать многоквартирные дома, тариф должен начинаться хотя бы от 45 рублей за квадратный метр.
«Чем дольше, тем больше!»
Вслед за повышением тарифов на коммунальные ресурсы (газ, воду, электричество) в областном центре грядёт повышение тарифа жилищного (оплата услуг УК). Информация об этом прозвучала на пресс-конференции «АиФ-Челябинск», посвящённой состоянию ЖКХ.
В Челябинске 6 472 многоквартирных дома (МКД), практически половина из них (3 173 дома) — это дома с износом до 30%. У 1050 домов износ приближен к 65%, у 71 — к 70%, у 23 — износ выше 70%. По данным городской мэрии, 142 дома признаны аварийными. В этом году расселят рекордное количество домов — 33 из этих 142.
«Порядка половины городской инфраструктуры — а по области ситуация, скорее всего, хуже — изношена полностью и требует не очередного латания дыр и перекрывания хомутами, а полной замены, — заявил доцент кафедры прикладной экономики ЧелГУ Илья Данилов. — Чем дольше мы оттягиваем замену, которая назрела, тем больше потом придётся менять. Замкнутый круг. Чтобы из него выйти, нужно проанализировать реальное состояние дел и составить чёткий последовательный план, чтобы было ясно, сколько денег требуется и сколько времени всё это займёт. Мы все оплачиваем услуги ЖКХ, но, как показывают опросы, большинство населения недовольно качеством услугам и теми суммами, которые за них выставляются».
«Основную массу горожан волнуют инфраструктурные вопросы — благоустройство дворов и общественных пространств, шаговая доступность до магазинов и до школ с садиками, — отметил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Челябинска Вадим Храмцов. — Львиная доля обращений касается коммунальной сферы, а также состоянию сетей, особенно системы водоотведения. Много таких обращений поступает из Ленинского и Тракторозаводского районов, а также из Новосинеглазово. В этом году им уделяем серьёзное внимание в части капремонтов и приведению в порядок».
На что ещё жалуются?
За прошлый год в ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» поступило свыше 47 тыс. обращений от южноуральцев. Их большую часть составили жалобы на ненадлежащее содержание МКД.
«Люди сообщали о затоплении подвалов, о перебоях в предоставлении коммунальных услуг, — рассказала замначальника управления Юлия Турарова. — Больше всего таких сигналов было из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Еманжелинска. Много вопросов по поводу отсутствия выбранного способа управления, есть МКД, которые никем не обслуживаются. Органы местного самоуправления проводят открытые конкурсы, но УК на них не заявляются из-за того, что в лотах выставляют дома с высокой степенью изношенности. Немало обращений по содержанию придомовой территории МКД, здесь есть нюансы с границами земельных участков МКД, которые отмежеваны, как говорят, “под отмостку” (отмостка — это придомовая дорожка с небольшим наклоном наружу по периметру строения, плотно примыкающая к стене и предназначенная для защиты фундамента от повышенной влажности — Прим.ред.). Зачастую УК полагают, что раз земельный участок отмежеван под отмостку, то и обслуживать данный земельный участок УК не обязана. Но это не так: уборка и очистка таких участков возложена именно на УК, точно так же, как уборка возле подъездов и уборка междворовых проездов».
Обращаются южноуральцы и к депутатам Законодательного Собрания области.
«Это просьбы, касающиеся благоустройства детских площадок, уборки улиц, вывоза снега, ремонта дорог, устранения коммунальных аварий, — перечислил председатель комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко. — Мы стареемся вникнуть в проблемы каждого жителя и помочь. Депутаты выезжают на места, контролируют проведение ремонтных работ, своевременное устранение аварий, качество работ по благоустройству территорий. При неудовлетворительной работе управляющих организаций помогаем решить вопросы через орган жилищного надзора. Проводится разъяснительная работа с жителями по актуальным вопросам и изменениям законодательства. К примеру, о новых правилах технического обследования газового оборудования, увеличения платы на коммунальные услуги, порядка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Поступают также предложения южноуральцев и по решению системных проблем в сфере ЖКХ, таких как: повышение качества коммунальных услуг, обеспечение жильем малоимущих граждан, расселение аварийного жилья, газификация населенных пунктов. Решение таких вопросов главным образом зависит от объемов финансирования. Следует отметить, что в последние годы в сферу ЖКХ направляются значительные средства из бюджетов всех уровней, Фонда развития территорий, внебюджетных источников (инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций
От 28 до 120 рублей за квадрат
Какие тарифы на услуги ЖКХ сегодня действуют и насколько они актуальны?
«Услуги ЖКХ делятся на коммунальные (ресурсы — газ, вода, электричество) и жилищные (работа УК), — напомнил Вадим Храмцов. — Ежегодно гордума принимает решение о корректировке жилищных тарифов, это делается методом индексации. Но муниципальный тариф устанавливается только в трёх случаях: если собственники помещений не выбрали способ управления МКД, если собственники не определили размер платы и если речь о муниципальном жилье для нанимателей. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме устанавливается на срок не менее чем один год. Последний раз городской тариф поднимался 1 июля 2024 года, новое повышение возможно с 1 июля 2025. Сейчас тариф составляет 28,5 ₽/кв м, в этом году он вырастет до 33,7 ₽/кв м. Но муниципальный тариф усреднён и не учитывает технических особенностей конкретного МКД. В него заложен минимальный перечень услуг. Собственники жилья вправе сами принять другой тариф с учетом потребностей своего дома. УК должны рассчитывать варианты — дешевый, средний, дорогой, а собственники должны выбрать на общем собрании, с каким тарифом и с каким набором услуг они согласны».
«Средний тариф абсолютно не показателен и экономически не рационален! — заявил Илья Данилов. — На мой взгляд, адекватный тариф должен начинаться от 45−50 ₽/кв м. В новых жилых комплексах люди платят и по 120 рублей с квадрата».
Анонсированное городом повышение руководители «управляек» также нашли недостаточным.
«Мы обслуживаем дома уже 85 лет, и наш жилой фонд изношен на 90%, — говорит генеральный директор ООО УК “Южуралстройсервис” Михаил Клепиков. — Вот у меня есть двухэтажный дом 1956 года, в нём 16 бабушек живут, собирают в месяц 8 тыс.рублей, а мне нужно 215 тыс.рублей только бойлер поменять! А вчера у меня вчера сгорел дом, которые три года стоял как ветхо-аварийный… Мы несем социальную ответственность перед городом, не бросаем такие дома. Но доколе? В чем мы провинились, чтобы их содержать и обслуживать себе в убыток? Считаю, что время дифференцировать тариф давно настало!».
«Вы говорите, мол, собственники сами должны определиться, на какую сумму они хотят жить. Но есть ощущение, что они хотят жить на 0 рублей 0 копеек и в идеале, чтобы им еще доплачивали, — посетовала директор ООО УК “Привилегия” Анна Морозова. — Сейчас у нас тариф 28 ₽/кв.м. Год назад мы пробовали дифференцировать тарифы — минимальный, оптимальный и дорогой. В региональной ЮУТПП тариф рассчитали, и мы предложили собственниками наименьший — 40,15 ₽/ кв м. Но люди сказали: “Дорого!” Дважды мы пытались переголосовать — 0 голосов за повышение тарифа! Нынешнего же нам хватает лишь треть перечисленных работ. Если в ближайшее время собственники жилья не поймут, что платежи нужно поднимать, дома будут ветшать, а коммунальные аварии следовать одна за другой».
«Тариф 45 ₽/кв м мне нравится! — отметил директор ООО “УК “ДОМОУПРАВ-СТАНДАРТ” Артём Клименко. — Я бы на эти деньги с удовольствием делал больше ремонтов в подъездах, асфальты во дворах бы клал… А пока нам каждый раз приходится выбирать — снег во дворе почистить, межпанельные швы заделать или текущий небольшой ремонт где-то провернуть. За последние полгода ситуация усугубилась. Денег едва хватает на поддержание штанов на доме, если так можно выразиться. Слесари приходят ко мне и жалуются, что зарплата у них сейчас настолько мала, что они уже на сторону смотрят. С учетом текущих экономических реалий мы то и дело оптимизируемся, сокращаем штат сотрудников… Я только что вылез с подвала и сейчас полезу в другой, потому что инженеров не хватает… “.
«50% кадров ушло из сферы ЖКХ за последние пару лет. Мы не в тренде! — поддержал Михаил Клепиков. — Даже при условии повышения тарифов, есть опасность, что люди просто не пойдут к нам работать. Своих удержать не можем, последних! Если мы не будем повышать престиж профессии, отрасли, ситуация не изменится!».
«Получается, у УК одна правда, у собственников — другая, а в результате мы никуда не двигаемся, — констатировал факт Данилов. — До 2030 года есть большая федеральная программа по модернизации ЖКХ, которая предусматривает большие деньги. Наша задача прекратить ругаться, понять, что мы в одной команде, и включиться в этот процесс. Для этого нужен комплексный бизнес-план».
«Если будем объединять усилия, все будет хорошо, — согласился Артём Клименко. — Основная проблема в том, что нет критериев, по которым идет тарификация и, соответственно, обслуживание. Не бывает такого, чтобы тариф не менялся, а было всё то же самое при том, что всё дорожает. Мы все живём в одной вселенной, где повышаются цены на материалы и инструменты, где нужно кормить сотрудников».
У кого больше работы?
Существует стереотип: в новом жилфонде работы кратно меньше, чем в домах, возведенных в советское время.
«Работы хватает всем УК, просто те, кто обслуживают новый жилой фонд, занимаются красотой и комфортом, а те, кто занимается старым жилым фондом — пытаются лавировать между засорами, прорывами, трещинами и протеканиями, — рассуждает Илья Данилов. — Это как с новым и старым автомобилем — новый вы привозите, чтобы его помыли, смазали и обслужили, а старый — чтобы он не развалился, если заведется. Разница в формате и сложности работ».
Однако эксперты с этим не соглашаются. Действительно, у старого жилфонда течет крыша, изношены коммуникации, надо постоянно делать. Но это работа однотипная, понятная. В новых домах установлено сложное инженерное оборудование, которое могут обслужить только узкие профильные специалисты.
«Некоторое оборудование выпадает в ошибку после отключения электроэнергии, плюс ещё куча нюансов, которых нет в 2-, 3-, 5-этажках, — говорит Анна Морозова. — Зачастую новый жилфонд эксплуатировать гораздо дороже, чем старый. Потому что для поддержания комфортного проживания требуется больше денег. Почему пятизвёздочный отель дороже двух звёзд? Потому что 2* — это городской отель без удобств, часто даже без своей кухни, а 5* -огромная территория, вечерние шоу, бары и рестораны, аквапарк, мини-клуб для детей, несколько бассейнов. Все это затраты на обслуживание и персонал, на материалы, на воду и электроэнергию. Поэтому 5* дороже, но с этим никто не спорит и не ругается. В ЖКХ так же. Некорректно сравнивать обслуживание новых высоток Манхеттена, Лесопаркового, Ньютона или Привилегии с обслуживанием трёхэтажек старого жилфонда, где даже двора и детской площадки нет».
КСТАТИ
В целях социальной поддержки граждан на территории Челябинской области предусмотрено предоставление субсидий семьям, у которых максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг превышает 22% от совокупного дохода семьи, а также малоимущим пенсионерам, многодетным семьям, одиноким матерям с несовершеннолетними детьми в случае, если у них максимально допустимая доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг превышает 11% от совокупного дохода семьи (по информации Комитета ЖКХ Заксобрания Челябинской области).