В Челябинске повысится тариф на жилищные услуги

«Люди сообщали о затоплении подвалов, о перебоях в предоставлении коммунальных услуг, — рассказала замначальника управления Юлия Турарова. — Больше всего таких сигналов было из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Еманжелинска. Много вопросов по поводу отсутствия выбранного способа управления, есть МКД, которые никем не обслуживаются. Органы местного самоуправления проводят открытые конкурсы, но УК на них не заявляются из-за того, что в лотах выставляют дома с высокой степенью изношенности. Немало обращений по содержанию придомовой территории МКД, здесь есть нюансы с границами земельных участков МКД, которые отмежеваны, как говорят, “под отмостку” (отмостка — это придомовая дорожка с небольшим наклоном наружу по периметру строения, плотно примыкающая к стене и предназначенная для защиты фундамента от повышенной влажности — Прим.ред.). Зачастую УК полагают, что раз земельный участок отмежеван под отмостку, то и обслуживать данный земельный участок УК не обязана. Но это не так: уборка и очистка таких участков возложена именно на УК, точно так же, как уборка возле подъездов и уборка междворовых проездов».