США отказались «безрезультатно тратить время» на урегулирование на Украине. Военная операция, день 1151-й

9:52.
9:38 Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы.
9:32 Axios: угрозы Вашингтона выйти из переговорного процесса по урегулированию на Украине направлены скорее в адрес Киева, а не Москвы.
9:10 Владимиру Зеленскому ~ «будет трудно проглотить»~ предложенный Вашингтоном вариант урегулирования на Украине, пишет The Washington Post.
9:05 Потери ВСУ в зоне ответственности группы войск «Запад» за сутки составили свыше 260 военнослужащих и 7 станций спутниковой связи Starlink.
9:00.
8:55 Военнослужащие группы войск «Центр» ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили более 315 военнослужащих ВСУ.
8:41 ВСУ несут колоссальные потери, но пытаются перебросить из Юнаковки Сумской области в окрестности Олешни Курской области несколько боевых групп, сообщают источники ТАСС в силовых структурах.
8:33 СК РФ: установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля.
8:28 Подразделение кибербезопасности ~СБУ курирует украинских телефонных мошенников, терроризирующих россиян~, сообщили РИА Новости в подпольной организации «Stop Grave».
8:19 Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ два БПЛА за ночь.
8:10 Соглашение по полезным ископаемым, которое США рассчитывают заключить с Киевом, ~не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине~, утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
8:09 ❗️Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс: Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта.
8:03 Подразделение разведчиков группировки войск «Днепр» уничтожило пять дронов «Баба-яга» Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1151-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.