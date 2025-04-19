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США отказались «безрезультатно тратить время» на урегулирование на Украине. Военная операция, день 1151-й

В Госдепе США заявили, что Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта. Соглашение по полезным ископаемым, которое США рассчитывают заключить с Киевом, не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине, добавили в ведомстве. Группа войск Север нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Сумской области. Группа Днепр уничтожила пять БПЛА Баба-яга ВСУ в Херсонской области. Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:52.

9:38 Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы.

9:32 Axios: угрозы Вашингтона выйти из переговорного процесса по урегулированию на Украине направлены скорее в адрес Киева, а не Москвы.

9:10 Владимиру Зеленскому ~ «будет трудно проглотить»~ предложенный Вашингтоном вариант урегулирования на Украине, пишет The Washington Post.

9:05 Потери ВСУ в зоне ответственности группы войск «Запад» за сутки составили свыше 260 военнослужащих и 7 станций спутниковой связи Starlink.

9:00.

8:55 Военнослужащие группы войск «Центр» ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили более 315 военнослужащих ВСУ.

8:41 ВСУ несут колоссальные потери, но пытаются перебросить из Юнаковки Сумской области в окрестности Олешни Курской области несколько боевых групп, сообщают источники ТАСС в силовых структурах.

8:33 СК РФ: установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля.

8:28 Подразделение кибербезопасности ~СБУ курирует украинских телефонных мошенников, терроризирующих россиян~, сообщили РИА Новости в подпольной организации «Stop Grave».

8:19 Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ два БПЛА за ночь.

8:10 Соглашение по полезным ископаемым, которое США рассчитывают заключить с Киевом, ~не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине~, утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

8:09 ❗️Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс: Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта.

8:03 Подразделение разведчиков группировки войск «Днепр» уничтожило пять дронов «Баба-яга» Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1151-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.