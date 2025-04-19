Развожаев уволил главу Госжилнадзора Севастополя в связи с утратой доверия

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Прокуратура города проверила соблюдение требований антикоррупционного законодательства в деятельности Полтавского и выявила нарушения. По данным надзорного ведомства, допущены факты конфликта интересов, в связи с чем прокурор города внес в правительство Севастополя представление. В результате глава Госжилнадзора был уволен в связи с утратой доверия.
Развожаев добавил, что новому руководителю необходимо навести порядок в зоне своей ответственности и принять меры, направленные на усиление контроля за работой управляющих компаний.
Ранее сообщалось, что глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко ушел в отставку по собственному желанию. Ткаченко написал заявление об увольнении в результате встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Обязанности мэра города временно будет исполнять Владимир Ким.
Также стало известно, что Аксёнов назначил Героя России Антона Старостина на должность заместителя председателя Госкомитета молодежной политики Крыма.