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Развожаев уволил главу Госжилнадзора Севастополя в связи с утратой доверия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности и увольнении начальника Главного управления государственного жилищного надзора города Ильи Полтавского.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Прокуратура города проверила соблюдение требований антикоррупционного законодательства в деятельности Полтавского и выявила нарушения. По данным надзорного ведомства, допущены факты конфликта интересов, в связи с чем прокурор города внес в правительство Севастополя представление. В результате глава Госжилнадзора был уволен в связи с утратой доверия.

Развожаев добавил, что новому руководителю необходимо навести порядок в зоне своей ответственности и принять меры, направленные на усиление контроля за работой управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко ушел в отставку по собственному желанию. Ткаченко написал заявление об увольнении в результате встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Обязанности мэра города временно будет исполнять Владимир Ким.

Также стало известно, что Аксёнов назначил Героя России Антона Старостина на должность заместителя председателя Госкомитета молодежной политики Крыма.