Развожаев уволил главу Госжилнадзора Севастополя в связи с утратой доверия

Прокуратура города проверила соблюдение требований антикоррупционного законодательства в деятельности Полтавского и выявила нарушения. По данным надзорного ведомства, допущены факты конфликта интересов, в связи с чем прокурор города внес в правительство Севастополя представление. В результате глава Госжилнадзора был уволен в связи с утратой доверия.