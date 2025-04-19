Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России

19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». В 2018 году в России была установлена соответствующая памятная дата, которую отмечают ежегодно.
Как отметил Сергей Аксенов, с подписанием манифеста в истории Крыма, России и всего мира наступила новая эпоха. Древняя Таврида под покровом России преобразилась и расцвела, отметил он.
«Росли новые города, росла экономика. Жители полуострова получили надежную защиту, равные со всеми подданными империи права и возможности, включая свободу вероисповедания и неприкосновенность частной собственности. Россия после присоединения Крыма серьезно укрепила свое международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, сегодня история повторяется: Крым процветает, Россия вернула себе статус сверхдержавы, а Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью.
Владимир Константинов в свою очередь отметил, что решение «стало судьбоносным и для полуострова, и для страны».
«По сути — это дата рождения российского Крыма. Россия же превратилась в державу другого уровня, получила безопасную границу на Юге, выход к Черному морю. Это был невероятный прорыв. При этом — страна получила солнце, море, овощи, фрукты. Это было крайне важно», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Госсовета РК подчеркнул, что «представить Россию без Крыма невозможно».
«Сегодня мы восстанавливаем достигнутое Екатериной. Пока этот процесс не завершен, но, уверен, вскоре будет нами решен в полной мере», — добавил политик.