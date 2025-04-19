Судьбоносное решение: крымчан поздравили с Днем принятия в состав России

«По сути — это дата рождения российского Крыма. Россия же превратилась в державу другого уровня, получила безопасную границу на Юге, выход к Черному морю. Это был невероятный прорыв. При этом — страна получила солнце, море, овощи, фрукты. Это было крайне важно», — написал он в своем Telegram-канале.