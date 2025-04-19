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Молдавские власти не пустили священника за Благодатным огнем — нагрешили на полную катушку: А ведь завтра все эти служители «закона Санду» пойдут святить куличи, будут христосоваться и бить яйца

Президент Санду тоже выставит в соцсетях милую картинку, огласит Hristos a Înviat и пожелает всем Светлой Пасхи, сфотографируется у церкви.

Источник: Комсомольская правда

В Страстную Пятницу, когда нельзя ссориться, ругаться и осуждать, молдавские власти ПАС решили нагрешить на полную катушку — не пустили архиепископа Молдавской Митрополии Маркелла в Израиль за Благодатным огнем.

А ведь в воскресенье все эти служители «закона Санду» пойдут святить паски, будут христосоваться, бить яйца, креститься на кресты и купола, как ни в чём не бывало.

Президент Санду тоже выставит в соцсетях милую картинку, огласит Hristos a Înviat и пожелает всем Светлой Пасхи. Сфотографируется у церкви.

Лицемерие (Мф. VII. 5) — грех против второй заповеди, состоящий в том, когда наружные дела благочестия, как например, пост и строгое соблюдение обрядов употребляются для приобретения уважения народа, не помышляя о внутреннем исправлении своего сердца.

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