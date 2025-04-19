Молдавские власти не пустили священника за Благодатным огнем — нагрешили на полную катушку: А ведь завтра все эти служители «закона Санду» пойдут святить куличи, будут христосоваться и бить яйца

В Страстную Пятницу, когда нельзя ссориться, ругаться и осуждать, молдавские власти ПАС решили нагрешить на полную катушку — не пустили архиепископа Молдавской Митрополии Маркелла в Израиль за Благодатным огнем.
А ведь в воскресенье все эти служители «закона Санду» пойдут святить паски, будут христосоваться, бить яйца, креститься на кресты и купола, как ни в чём не бывало.
Президент Санду тоже выставит в соцсетях милую картинку, огласит Hristos a Înviat и пожелает всем Светлой Пасхи. Сфотографируется у церкви.
Лицемерие (Мф. VII. 5) — грех против второй заповеди, состоящий в том, когда наружные дела благочестия, как например, пост и строгое соблюдение обрядов употребляются для приобретения уважения народа, не помышляя о внутреннем исправлении своего сердца.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Ну, и где ваш Бог: Власть в Молдове играет с огнем, раскалывая общество по религиозному принципу и деля церковь на «нашу» и «не нашу».
К чему может привезти странное решение не пускать архиепископа Маркелла в Израиль за Благодатным огнем (далее…).
Брынза по цене мяса, клубника дешевле молдавских огурцов, куличи на выбор: Пасхальный ажиотаж на Центральном рынке Кишинева — что почем.
Корреспондент «КП» в Молдове прогулялся по предпасхальному главному рынку столицы (далее…).
«Есть распечатка от Moldtelecom, линк, ну, короче, вы виноваты»: Как в Молдове полиция выявляет виновных и выписывает 37 тысяч леев штраф, даже если не получал денег из России.
Пользователь соцсетей Наталья Муравская, на которую был составлен соответствующий протокол, рассказала, как происходит назначение виновных в электоральной коррупции (далее…).