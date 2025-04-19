Губернатор потребовал усилить контроль за дорожными работами в Омской области

«Начался дорожный сезон. Он у нас в регионе не очень продолжительный, и нужно успеть выполнить весь объём дорожных работ, который мы запланировали на этот год. Особое внимание — к качеству работ и выполнению подрядчиками гарантийных обязательств», — заявил Виталий Хоценко.