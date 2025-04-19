Губернатор потребовал усилить контроль за дорожными работами в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко потребовал обеспечить качество и строгое соблюдение сроков выполнения дорожных работ в регионе. В связи с началом дорожного сезона, который в силу местного климата весьма непродолжителен, глава региона подчеркнул важность выполнения всех запланированных на текущий год проектов в установленные сроки.
Особое внимание Хоценко уделил качеству работ, отметив, что подрядчики должны строго соблюдать технические требования и исполнять свои гарантийные обязательства. Он также поручил заместителю губернатора Динару Курманову усилить контроль за ходом дорожных работ.
«Начался дорожный сезон. Он у нас в регионе не очень продолжительный, и нужно успеть выполнить весь объём дорожных работ, который мы запланировали на этот год. Особое внимание — к качеству работ и выполнению подрядчиками гарантийных обязательств», — заявил Виталий Хоценко.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области сообщает, что вопрос качества дорог в регионе будет находиться под постоянным контролем.