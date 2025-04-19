Танзила Нарбаева приняла участие в заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы

В мероприятии также приняли участие руководители парламентов государств-участников СНГ и международных организаций.
В ходе заседания глава верхней палаты парламента Узбекистана искренне поздравила участников мероприятия с 80-летием Великой Победы и отметила, что эта дата является символом великих ценностей для всего человечества — мира, мужества и солидарности.
Великая Победа — это общая победа всех народов, которые плечом к плечу сражались против фашизма. Особо отмечены несоизмеримое мужество и труд народа Узбекистана, проявленные в годы войны как на фронте, так и в тылу", — подчеркнула Нарбаева.
В 1941—1945 годах из Узбекистана было мобилизовано почти 2 миллиона человек, свыше половины из них погибли, получили ранения в боях или пропали без вести.
Путь к Победе обеспечивался не только оружием, но и трудом, выдержкой и единством в тылу. В те годы в Узбекистан было эвакуировано более 170 заводов и фабрик, которые в короткие сроки были переведены на производство военной продукции.
Нарбаева подчеркнула, что такая историческая дата должна служить дальнейшему укреплению уз дружбы и сотрудничества между нашими народами, быть уроком мира и толерантности для молодого поколения.
Также председатель Сената Олий Мажлиса приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.
Церемония была приурочена к 80-летию Победы во Второй мировой войне и стала выражением глубокой благодарности и уважения к подвигу миллионов людей, отдавших свои жизни ради мира и свободы.
Мероприятие прошло с участием руководителей и членов парламентских делегаций стран СНГ. В память о павших был возложен венок от имени глав делегаций, после чего участники церемонии поочередно возложили цветы к мемориалу.