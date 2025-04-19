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Ещё одна взятка: в Новосибирске на Александра Зырянова возбудили пятое дело

Предполагается, что бизнесмены оплатили соревнование, которое формально провела «Корпорация развития Новосибирской области».

Источник: Аргументы и факты

На бывшего руководителя «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова завели новое уголовное дело — уже пятое. Предполагается, что он получил ещё одну взятку в крупном размере. Информацию передаёт НГС со ссылкой на свой источник.

Указано: в 2023 году бизнесмены Артём и Рамиль Муслимовы могли оплатить проведение Первенства мира по универсальному бою. Соревнование формально организовала Корпорация.

Речь о 6,3 млн рублей, которые правоохранители считают частью взятки Зырянову. Портал пишет, что взамен Зырянов обещал покровительствовать и способствовать заключению выгодных контрактов с «Промышленно-логистическим парком Новосибирской области».

Остальную взятку — 1 млн — Зырянов получил уже наличными. По версии следствия, деньги передал глава ПЛП Александр Гоманов. Обстоятельства дела продолжают устанавливать.