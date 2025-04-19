Ещё одна взятка: в Новосибирске на Александра Зырянова возбудили пятое дело

На бывшего руководителя «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова завели новое уголовное дело — уже пятое. Предполагается, что он получил ещё одну взятку в крупном размере. Информацию передаёт НГС со ссылкой на свой источник.
Указано: в 2023 году бизнесмены Артём и Рамиль Муслимовы могли оплатить проведение Первенства мира по универсальному бою. Соревнование формально организовала Корпорация.
Речь о 6,3 млн рублей, которые правоохранители считают частью взятки Зырянову. Портал пишет, что взамен Зырянов обещал покровительствовать и способствовать заключению выгодных контрактов с «Промышленно-логистическим парком Новосибирской области».
Остальную взятку — 1 млн — Зырянов получил уже наличными. По версии следствия, деньги передал глава ПЛП Александр Гоманов. Обстоятельства дела продолжают устанавливать.