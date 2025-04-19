Ситуация с епископом Маркеллом вызвала обеспокоенность у Патриарха Иерусалимского

Задержка вылета архиепископа Маркелла вызывает обеспокоенность.
В пятницу архиепископа Маркела во второй раз не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. Он отметил, что сотрудники Пограничной полиции не смогли выявить каких-либо нарушений с его стороны.
Несмотря на инцидент, Благодатный огонь все же будет доставлен в Молдову — другие представители духовенства, выехавшие заранее, уже прибыли в Иерусалим и смогут привезти святыню в страну, подчеркнул Маркелл.
В Митрополии Молдовы сообщили, что паломничество возглавляют епископ-викарий Филарет из Кэприаны и Патрокл из Дондюшан, викарий Епархии Единец и Бричан. Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу, 19 апреля, около 20.00 на площадь Кафедрального собора Рождества Христова в Кишиневе. Оттуда митрополит Владимир передаст огонь всем священнослужителям и верующим.
В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Оппозиционные силы Молдовы также осудили действия властей в отношении епископа Маркелла.
В Партии социалистов расценили данную ситуацию как сознательный акт духовного террора против Православной Церкви и сотен тысяч ее прихожан и потребовали немедленных публичных объяснений от руководства Пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркеллом.
В блоке «Победа» в свою очередь потребовали немедленных официальных объяснений от властей страны.