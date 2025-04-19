Ситуация с епископом Маркеллом вызвала обеспокоенность у Патриарха Иерусалимского

В пятницу архиепископа Маркела во второй раз не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. Он отметил, что сотрудники Пограничной полиции не смогли выявить каких-либо нарушений с его стороны.