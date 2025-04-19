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Ситуация с епископом Маркеллом вызвала обеспокоенность у Патриарха Иерусалимского

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что обеспокоен ситуацией с молдавским архиепископом Маркеллом, которому дважды не позволили вылететь за Благодатным огнем в Израиль, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

Задержка вылета архиепископа Маркелла вызывает обеспокоенность.

сказал он в своей речи на английском языке во время встречи с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию в Иерусалиме

В пятницу архиепископа Маркела во второй раз не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. Он отметил, что сотрудники Пограничной полиции не смогли выявить каких-либо нарушений с его стороны.

Несмотря на инцидент, Благодатный огонь все же будет доставлен в Молдову — другие представители духовенства, выехавшие заранее, уже прибыли в Иерусалим и смогут привезти святыню в страну, подчеркнул Маркелл.

В Митрополии Молдовы сообщили, что паломничество возглавляют епископ-викарий Филарет из Кэприаны и Патрокл из Дондюшан, викарий Епархии Единец и Бричан. Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу, 19 апреля, около 20.00 на площадь Кафедрального собора Рождества Христова в Кишиневе. Оттуда митрополит Владимир передаст огонь всем священнослужителям и верующим.

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.

Оппозиционные силы Молдовы также осудили действия властей в отношении епископа Маркелла.

В Партии социалистов расценили данную ситуацию как сознательный акт духовного террора против Православной Церкви и сотен тысяч ее прихожан и потребовали немедленных публичных объяснений от руководства Пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркеллом.

В блоке «Победа» в свою очередь потребовали немедленных официальных объяснений от властей страны.