Белый дом США заявил о лабораторном происхождении COVID-19 в Китае

В январе ЦРУ опубликовало доклад, согласно которому коронавирус возник не естественно, а искусственно, но точных доказательств этому не приводилось. В марте суд в США счел правительство Китая виновным в сокрытии данных о распространении коронавируса в начале пандемии и постановил взыскать с КНР более $24 млрд. Роспотребнадзор не подтверждал лабораторное происхождение COVID-19.