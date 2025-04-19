Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров анонсировал реконструкцию музея Салават Юлаева

Глава республики заявил, что музейный комплекс в Салаватском районе нуждается не только в капремонте здания, но и внутренней модернизации, чтобы экспозиции отвечали современным запросам посетителей.

Источник: Официальная страница Радия Хабирова В контакте

Радий Хабиров анонсировал реконструкцию музея Салават Юлаева. Глава республики заявил, что музейный комплекс в Салаватском районе нуждается не только в капремонте здания, но и внутренней модернизации, чтобы экспозиции отвечали современным запросам посетителей.

Во время рабочий поездки в район он провел совещание по вопросам сохранения и популяризации наследия национального героя Башкортостана Салавата Юлаева. Руководитель республики напомнил об открытии историко-культурного комплекса «Салауат ере» («Земля Салавата»), который за год посетили 42 тысячи человек. Также в Уфе планируется к реконструкции памятник национальному герою — символ республики, проведены экспертизы, определено финансирование, в ближайшее время начнутся работы.

Республика планирует модернизировать и музей Салавата Юлаева в Салаватском районе. Здесь нужны капремонт (ремонт крыши, коммуникации, благоустройство) обновление внутреннего наполнения.

«Нынешнее состояние экспозиции, откровенно говоря, не соответствует современным музейным технологиям. И нам предстоит большой объём работы, чтобы сделать музей по-настоящему интересным для посетителей. Будет и серьёзное научное сопровождение, чтобы экспозиция отвечала объективным историческим данным», — сказал Хабиров.

Отметим, что музей является частью геопарка «Янган-Тау» и включен в туристические маршруты.