Радий Хабиров анонсировал реконструкцию музея Салават Юлаева

Во время рабочий поездки в район он провел совещание по вопросам сохранения и популяризации наследия национального героя Башкортостана Салавата Юлаева. Руководитель республики напомнил об открытии историко-культурного комплекса «Салауат ере» («Земля Салавата»), который за год посетили 42 тысячи человек. Также в Уфе планируется к реконструкции памятник национальному герою — символ республики, проведены экспертизы, определено финансирование, в ближайшее время начнутся работы.