Радий Хабиров анонсировал реконструкцию музея Салават Юлаева. Глава республики заявил, что музейный комплекс в Салаватском районе нуждается не только в капремонте здания, но и внутренней модернизации, чтобы экспозиции отвечали современным запросам посетителей.
Во время рабочий поездки в район он провел совещание по вопросам сохранения и популяризации наследия национального героя Башкортостана Салавата Юлаева. Руководитель республики напомнил об открытии историко-культурного комплекса «Салауат ере» («Земля Салавата»), который за год посетили 42 тысячи человек. Также в Уфе планируется к реконструкции памятник национальному герою — символ республики, проведены экспертизы, определено финансирование, в ближайшее время начнутся работы.
Республика планирует модернизировать и музей Салавата Юлаева в Салаватском районе. Здесь нужны капремонт (ремонт крыши, коммуникации, благоустройство) обновление внутреннего наполнения.
«Нынешнее состояние экспозиции, откровенно говоря, не соответствует современным музейным технологиям. И нам предстоит большой объём работы, чтобы сделать музей по-настоящему интересным для посетителей. Будет и серьёзное научное сопровождение, чтобы экспозиция отвечала объективным историческим данным», — сказал Хабиров.
Отметим, что музей является частью геопарка «Янган-Тау» и включен в туристические маршруты.