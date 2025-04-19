Глава Башкирии высоко оценил новую детскую поликлинику в Кармаскалах

«Врачей здесь много, с парнем молодым, хирургом пообщались. Мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, что в сельских районах, там где главы активно работают, в сельских лечебных учреждениях врачей набираем. Потому что и доплаты здесь хорошие. В целом мы все показатели, требования по нацпроектам выполняем. Но все равно есть еще над чем работать. Дай Бог, вот чтобы мы во всех муниципалитетах такие сделали детские поликлиники, привели в порядок взрослые поликлиники. Мы сейчас в республике шесть поликлиник строим. И до конца года мы их сдадим. И сделали уже заявку на получение денег, на большую программу модернизации. К 2030 году мечта такая — привести в порядок по крайней мере стены и здания нашего первичного медицинского звена», — рассказал Радий Хабиров в беседе с корреспондентом «Башинформа».