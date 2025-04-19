Глава Башкирии высоко оценил новую детскую поликлинику в Кармаскалах

Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров рассказал, что раньше на ее месте находилось заброшенное здание несостоявшегося инфекционного корпуса, которое с годами разрушалось. Для возведения поликлиники, его пришлось полностью разобрать.
По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, новая поликлиника отвечает самым современным требованиям и оснащена всем необходимым для эффективной работы врачей.
Детская многопрофильная поликлиника стала эталоном для оказания медицинской помощи детскому населению. Здесь имеется отделение функциональной диагностики, которое позволяет проводить ФГДС, ФКС, УЗИ/ЭХО-КГ, ЭКГ/ЭЭГ на современном новом оборудовании. Кабинеты укомплектованы новыми стоматологическими установками с ультразвуковыми скалярами для снятия зубного камня с помощью ультразвука. Имеются комфортные условия для ожидания, санузлы укомплектованы для маломобильных пациентов, имеются комнаты комфортного пребывания матери и ребенка, прекрасные условия для работы сотрудников.
Радий Хабиров пообщался с врачами и поблагодарил их за работу.
«Врачей здесь много, с парнем молодым, хирургом пообщались. Мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, что в сельских районах, там где главы активно работают, в сельских лечебных учреждениях врачей набираем. Потому что и доплаты здесь хорошие. В целом мы все показатели, требования по нацпроектам выполняем. Но все равно есть еще над чем работать. Дай Бог, вот чтобы мы во всех муниципалитетах такие сделали детские поликлиники, привели в порядок взрослые поликлиники. Мы сейчас в республике шесть поликлиник строим. И до конца года мы их сдадим. И сделали уже заявку на получение денег, на большую программу модернизации. К 2030 году мечта такая — привести в порядок по крайней мере стены и здания нашего первичного медицинского звена», — рассказал Радий Хабиров в беседе с корреспондентом «Башинформа».