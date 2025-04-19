NYP узнала о возможном решении по перемирию на Украине на этой неделе

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс после встреч представителей Украины, Европы и Вашингтона в Париже сказал, что за последние сутки произошли «интересные вещи» в ходе обсуждения урегулирования. Он выразил оптимизм относительно возможности завершения боевых действий. В Кремле говорили, что контакты по урегулированию на Украине «идут сложно», но «определенный прогресс» есть.