NYP узнала о возможном решении по перемирию на Украине на этой неделе

США намерены согласовать с Европой и Киевом сделку о прекращении огня на Украине уже на этой неделе. Об этом сообщил The New York Post высокопоставленный представитель американской администрации.
«На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня», — сказал изданию собеседник. Там пройдет новая встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии по Украине. Первые такие переговоры состоялись 17 апреля в Париже.
По словам собеседника NYP, намерения американской администрации заключаются в том, чтобы затем обсудить инициативу с Россией, а после сказать, что это «лучшее и окончательное предложение», чтобы выяснить, каких позиций придерживаются обе стороны конфликта.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев на «90%» поддерживает мирную инициативу президента США Дональда Трампа, представленную в Париже на этой неделе госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками, добавил чиновник.
Всеобъемлющее прекращение огня было одной из ключевых тем переговоров в Париже между США, представителями Украины и европейских стран, состоявшихся 17 апреля. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак охарактеризовал переговоры как «очень содержательные». Украинские чиновники повторили позицию, выраженную в марте на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии: Киев согласится на перемирие, если так же поступит Москва.
В Кремле говорили, что Россия поддерживает необходимость прекращения огня, но до этого нужно «ответить на целый ряд вопросов», которые связаны с милитаризацией Украины. Москву интересует, будут ли на это время прекращены поставки оружия, мобилизация и обучение украинских солдат, говорил президент Владимир Путин.
Накануне Рубио заявил, что Вашингтон прекратит попытки выступить посредником в урегулировании в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения соглашения. Это подтвердил Трамп. Он отметил, что хотел бы заключения соглашения «быстро», но не назвал конкретное число дней.
В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс после встреч представителей Украины, Европы и Вашингтона в Париже сказал, что за последние сутки произошли «интересные вещи» в ходе обсуждения урегулирования. Он выразил оптимизм относительно возможности завершения боевых действий. В Кремле говорили, что контакты по урегулированию на Украине «идут сложно», но «определенный прогресс» есть.