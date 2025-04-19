ВСУ выпустили по району в Белгородской области 177 снарядов за сутки

Он уточнил, что в Белгородском районе семь населённых пунктов подверглись атакам 11 беспилотников. В посёлке Октябрьский ранен мужчина после оказания медицинской помощи отпущен домой. В Борисовском районе четыре населенных пункта обстреляли 5 боеприпасами и выпустили 7 беспилотников. В Валуйском округе по восьми населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 18 беспилотников. В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Первомайский и Шаховка выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе по городу Грайворону и восьми населенным пунктам выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотников. В селе Дорогощь дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник.