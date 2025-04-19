Baza: в Краснодаре разыскивают нескольких сбежавших военнослужащих

В Краснодаре около сотни военнослужащих, обвиненных в самовольном оставлении части, предприняли попытку побега. По данным Baza, они сломали забор территории, где содержались, и вышли к военной комендатуре. Предположительно, сбежать удалось лишь семерым, причем четверых из них уже поймали. Ориентировки на оставшихся беглецов появились в региональных Telegram-каналах — по предварительным данным, они не вооружены. Власти пока не подтверждали эту информацию, МВД ведет проверку.