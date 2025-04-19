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Волгоградский арбитражный суд возглавил Игорь Макаров

Он сменил ушедшего на повышение Виктора Романова.

В Волгоградской области официально приступил к обязанностям новый председатель арбитражного суда. Указом президента Владимира Путина на эту должность назначен Игорь Макаров, кандидатуру которого ранее рекомендовала Высшая квалификационная коллегий судей РФ. Документ о назначении опубликован 17 апреля.

Игорь Макаров уже почти год, с мая 2024-го года, исполняет обязанности председателя, до этого с 2020-го он был заместителем руководителя. Занимавший этот пост до него Виктор Романов отправился на повышение в Самару.