Волгоградский арбитражный суд возглавил Игорь Макаров

В Волгоградской области официально приступил к обязанностям новый председатель арбитражного суда. Указом президента Владимира Путина на эту должность назначен Игорь Макаров, кандидатуру которого ранее рекомендовала Высшая квалификационная коллегий судей РФ. Документ о назначении опубликован 17 апреля.
Игорь Макаров уже почти год, с мая 2024-го года, исполняет обязанности председателя, до этого с 2020-го он был заместителем руководителя. Занимавший этот пост до него Виктор Романов отправился на повышение в Самару.