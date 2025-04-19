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МИД России прокомментировал ситуацию с молдавским архиепископом Маркеллом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лишение архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла возможности вылететь из Кишинева за Благодатным огнем — проявление антинародного курса властей Молдавии, сообщил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, заявил посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Источник: © РИА Новости

«Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за ее пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов. Призываем международные структуры обратить внимание на случившееся и дать принципиальную оценку возмутительным действиям молдавских властей», — отметил дипломат.

Аскальдович добавил, что действия Кишинева по отношению к Маркеллу — злостный выпад против канонической Православной церкви Молдовы, к которой принадлежат около 70% верующих в стране, и попытка разрушить единство православного мира на молдавской территории.

Архиепископа Маркелла дважды за последние дни не выпустили в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. В РПЦ назвали случившееся нарушением религиозной свободы и призвали расследовать инцидент.

Священнослужитель уточнил, что Благодатный огонь в Молдавию доставит другая группа священников.

Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока «Победа», общественники и политики, возвращающиеся из России.

По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.