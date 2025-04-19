Радий Хабиров посетил строительную площадку крупнейшего элеватора Башкирии

Руководитель региона ознакомился с ходом реализации проекта по возведению крупнейшего в Башкортостане элеватора для хранения 120 тысяч тонн зерна.
Напомним, инициативу по созданию в Кармаскалинском районе селекционно-семеноводческого центра одобрили на «Инвестчасе» в январе 2025 года. В качестве меры поддержки проект получил статус приоритетного с компенсацией части затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.
Во время осмотра площадки генеральный директор сельхозпредприятия «Урожай» Радик Рафиков рассказал, что с мая прошлого года на площадке провели устройство фундамента для пункта приёма, очистки, сушки силосов и хранения семян, а также начали монтаж конструкций и оборудования. Общий объём инвестиций оценивается в 2,6 млрд рублей. Запуска центра позволит создать более 40 новых рабочих мест.
Руководитель региона отметил важность развития в республике дополнительных мощностей для хранения и переработки зерна.
«Три года назад в Башкортостане был очень хороший урожай — 5 млн тонн зерна. Тогда мы поняли, что необходимо обеспечить хранение таких объёмов. Сейчас группа компаний “Урожай” строит в Кармаскалинском районе самый большой в республике элеватор. Это позволит перерабатывать и хранить значительные объёмы зерна, — рассказал Радий Хабиров в беседе со спецкорром ИА “Башинформ”. — Сельхозпроизводства “Урожая” сегодня динамично развиваются. В республике успешно работают растениеводческие хозяйства, большие молочно-товарные фермы. Регион готов поддерживать и новые отраслевые проекты — меры поддержки таких инициатив у нас есть».