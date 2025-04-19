Радий Хабиров посетил строительную площадку крупнейшего элеватора Башкирии

«Три года назад в Башкортостане был очень хороший урожай — 5 млн тонн зерна. Тогда мы поняли, что необходимо обеспечить хранение таких объёмов. Сейчас группа компаний “Урожай” строит в Кармаскалинском районе самый большой в республике элеватор. Это позволит перерабатывать и хранить значительные объёмы зерна, — рассказал Радий Хабиров в беседе со спецкорром ИА “Башинформ”. — Сельхозпроизводства “Урожая” сегодня динамично развиваются. В республике успешно работают растениеводческие хозяйства, большие молочно-товарные фермы. Регион готов поддерживать и новые отраслевые проекты — меры поддержки таких инициатив у нас есть».