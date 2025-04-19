Махонин показал, как идёт стройка нового краевого онкоцентра в Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал, как идёт строительство нового краевого онкоцентрав Перми.
Глава региона опубликовал в своём телеграм-канале видео хода возведения объекта и рассказал о том, на какой стадии находится строительство медицинского учреждения. Сейчас идёт возведение сразу четырёх корпусов: центрального, палатного блока, пансионата и блока ядерной медицины.
«Завершаются работы по установке железобетонного каркаса центрального корпуса. Идёт черновая отделка будущих 7-этажных палатных блоков. А в пансионате на 160 мест уже приступили к чистовой отделке — скоро будут устанавливать окна», — рассказал он.
По словам Дмитрия Махонина, в зданиях предусмотрено создание комфортных условий для пациентов. К примеру, палаты будут шумоизолированы сделаны так, чтобы в них было много света и «воздуха».
«Центр оборудуют новейшими аппаратами: например, шестью линейными ускорителями, системой брахитерапии, отдельным блоком “ядерной” медицины. Качественную диагностику обеспечат три КТ, два МРТ и маммограф», — уточнил губернатор.
Махонин напомнил, что в новом онкоцентре пациенты смогут пройти полный цикл лечения. Медучреждение в Перми станет третьим, где предусмотрен такой уровень.
«Чтобы работы велись точно в срок, на объекте ежедневно работают более 400 специалистов и 35 единиц техники. Завершить строительство планируется в следующем году. Держу сроки на личном контроле», — уточнил Дмитрий Махонин.