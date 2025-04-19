Польша назвала условия открытия пунктов пропуска на границе с Беларусью

Польские власти приняли решение закрыть ПП «Бобровники» с 10 февраля 2023 года, а ранее в ноябре 2021 года прекратилось оформление транспорта в «Кузнице Белостоцкой» (с белорусской стороны — «Брузги»). В настоящее время на территории Гродненской области нет ни одного функционирующего погранперехода на границе с Польшей. Ближайшие находятся на Брестчине — это «Козловичи» («Бенякони», для грузовиков) и «Брест» («Тересполь», для легковых авто).