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Польша назвала условия открытия пунктов пропуска на границе с Беларусью

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Польша не откроет пункты пропуска на границе с Беларусью, если Минск не изменит свою политику относительно приграничья, заявил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, передает РАР.

Источник: Sputnik.by

В субботу он посетил находящийся в Подляшском воеводстве пункт пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица»), где ознакомился с работой пограничной стражи.

Пока Беларусь будет вести себя подобным образом по отношению к польскому государству, я не вижу возможности что-либо изменить в этой сфере. Мы бы хотели, мы бы хотели, чтобы эти переходы были открыты, чтобы они нормально функционировали.

сказал Семоняк

В этом контексте он упомянул ситуацию с нелегальными мигрантами, которые постоянно предпринимают попытки попасть с белорусской территории на польскую.

Министр также подчеркнул, что подвижки в решении вопроса возобновления работы закрытых ПП зависят только от Минска и его шагов. В ином случае безопасность на границе останется абсолютным приоритетом для Варшавы, и речи об открытии переходов быть не может.

Ситуация на границе

Польские власти приняли решение закрыть ПП «Бобровники» с 10 февраля 2023 года, а ранее в ноябре 2021 года прекратилось оформление транспорта в «Кузнице Белостоцкой» (с белорусской стороны — «Брузги»). В настоящее время на территории Гродненской области нет ни одного функционирующего погранперехода на границе с Польшей. Ближайшие находятся на Брестчине — это «Козловичи» («Бенякони», для грузовиков) и «Брест» («Тересполь», для легковых авто).

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что ограничительными мерами, которые Польша ввела по пропуску фур через польско-белорусскую границу, недовольны ни на Западе, ни на Востоке. Он отмечал, что поляки «застопорили все», однако Беларусь менее всего страдает от ограничительных мер Варшавы. При этом много проблем оказалось у перевозчиков из Китая, Казахстана, Турции и ОАЭ.

При этом президент республики отмечал, что Минск не имеет никакого отношения к возникновению миграционного кризиса, а Польша может закрытьхоть все ПП на границе.