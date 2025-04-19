Польша назвала условия открытия пунктов пропуска на границе с Беларусью

В субботу он посетил находящийся в Подляшском воеводстве пункт пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица»), где ознакомился с работой пограничной стражи.
Пока Беларусь будет вести себя подобным образом по отношению к польскому государству, я не вижу возможности что-либо изменить в этой сфере. Мы бы хотели, мы бы хотели, чтобы эти переходы были открыты, чтобы они нормально функционировали.
В этом контексте он упомянул ситуацию с нелегальными мигрантами, которые постоянно предпринимают попытки попасть с белорусской территории на польскую.
Министр также подчеркнул, что подвижки в решении вопроса возобновления работы закрытых ПП зависят только от Минска и его шагов. В ином случае безопасность на границе останется абсолютным приоритетом для Варшавы, и речи об открытии переходов быть не может.
Ситуация на границе
Польские власти приняли решение закрыть ПП «Бобровники» с 10 февраля 2023 года, а ранее в ноябре 2021 года прекратилось оформление транспорта в «Кузнице Белостоцкой» (с белорусской стороны — «Брузги»). В настоящее время на территории Гродненской области нет ни одного функционирующего погранперехода на границе с Польшей. Ближайшие находятся на Брестчине — это «Козловичи» («Бенякони», для грузовиков) и «Брест» («Тересполь», для легковых авто).
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что ограничительными мерами, которые Польша ввела по пропуску фур через польско-белорусскую границу, недовольны ни на Западе, ни на Востоке. Он отмечал, что поляки «застопорили все», однако Беларусь менее всего страдает от ограничительных мер Варшавы. При этом много проблем оказалось у перевозчиков из Китая, Казахстана, Турции и ОАЭ.
При этом президент республики отмечал, что Минск не имеет никакого отношения к возникновению миграционного кризиса, а Польша может закрытьхоть все ПП на границе.