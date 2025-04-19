Axios: угрозы США выйти из переговоров по Украине направлены Киеву

Axios уточняет, что, по мнению близкого к украинскому правительству источника, эти ~заявления были сделаны с целью оказать давление на Киев~. В украинской столице обеспокоены тем, что в случае выхода Трампа из переговоров военная помощь США может быть приостановлена. При этом европейские дипломаты заявили, что во время встреч в Париже Рубио ничего не говорил о повышении давления на Россию.