Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации

«Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а “грохнуть” под предлогом “оказания сопротивления”, очевидно по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат», — указал лидер боснийских сербов.