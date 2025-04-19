Додик рассказал о подготовке Британией его ликвидации

В интервью изданию «Вечерне новости» Додик сообщил, что эту информацию получил от премьера и трех президентов европейских государств, не уточнив, каких.
«Мне сказали, что в БиГ было переброшено британское подразделение из 40 военнослужащих с приказом не задержать меня, а “грохнуть” под предлогом “оказания сопротивления”, очевидно по мафиозному принципу: есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы. Они не отказались от этого, но молчат», — указал лидер боснийских сербов.
По его словам, политики из Брюсселя предлагали ему отступить и уйти в сторону в политическом смысле.
«Этого кино они не увидят. Не отступлю даже при условии, что прибудет НАТО меня задерживать», — подчеркнул Додик.
Президент РС БиГ заявил в апреле, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично он начал игнорировать.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.