МИД РФ призвал международные структуры отреагировать на ситуацию с епископом Маркеллом

Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за её пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов.
Он назвал случившееся «злостным выпадом против канонической Православной церкви Молдовы», прихожанами которой являются около 70% верующих страны, и «попыткой разрушить единство православного мира на молдавской земле».
Для молдаван вера — основа морально-нравственных ориентиров, традиционных ценностей и культурного кода. Прискорбно, что официальный Кишинёв выказывает неуважение к собственным гражданам, безответственно манипулируя столь чувствительными вопросами. Призываем международные структуры обратить внимание на случившееся и дать принципиальную оценку возмутительным действиям молдавских властей.
В пятницу архиепископа Маркела во второй раз не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. Он отметил, что сотрудники Пограничной полиции не смогли выявить каких-либо нарушений с его стороны.
Несмотря на инцидент, Благодатный огонь все же будет доставлен в Молдову — другие представители духовенства, выехавшие заранее, уже прибыли в Иерусалим и смогут привезти святыню в страну, подчеркнул Маркелл.
В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Патриарх Иерусалимский Феофил III также заявил, что обеспокоен ситуацией с молдавским архиепископом Маркеллом.