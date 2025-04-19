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МИД РФ призвал международные структуры отреагировать на ситуацию с епископом Маркеллом

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Международные структуры должны обратить внимание на ситуацию с молдавским архиепископом Маркеллом и дать оценку действиям властей Молдовы, так прокомментировал Специальный представитель Министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович недавнее блокирование выезда архиепископа в Иерусалим за Благодатным огнём.

Источник: Sputnik.md

Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за её пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов.

отметил дипломат

Он назвал случившееся «злостным выпадом против канонической Православной церкви Молдовы», прихожанами которой являются около 70% верующих страны, и «попыткой разрушить единство православного мира на молдавской земле».

Для молдаван вера — основа морально-нравственных ориентиров, традиционных ценностей и культурного кода. Прискорбно, что официальный Кишинёв выказывает неуважение к собственным гражданам, безответственно манипулируя столь чувствительными вопросами. Призываем международные структуры обратить внимание на случившееся и дать принципиальную оценку возмутительным действиям молдавских властей.

также говорится в тексте комментария

В пятницу архиепископа Маркела во второй раз не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. Он отметил, что сотрудники Пограничной полиции не смогли выявить каких-либо нарушений с его стороны.

Несмотря на инцидент, Благодатный огонь все же будет доставлен в Молдову — другие представители духовенства, выехавшие заранее, уже прибыли в Иерусалим и смогут привезти святыню в страну, подчеркнул Маркелл.

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.

Патриарх Иерусалимский Феофил III также заявил, что обеспокоен ситуацией с молдавским архиепископом Маркеллом.