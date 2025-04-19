Депутаты из Татарстана призвали отменить выступление Хакамады в Казани

Депутат Госсовета РТ и участник СВО Эдуард Шарафиев сообщил, что к нему обратились родственники и близкие военнослужащих с вопросом о недопустимости выступления в Казани лица, которое «демонстрирует ненависть ко всем, кто имеет отношение к специальной военной операции».
«Этой даме не площадку следует предоставлять, а, как минимум, признать ее иностранным агентом, а лучше — привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России», — написал Шарафиев в своем телеграм-канале.
Парламентарий добавил, что он обратился к татарстанскому прокурору Альберту Суяргулову с требованием отменить мероприятие с участием Хакамады.
Свое негодование по поводу выступления публициста в Казани выразил и депутат Казгордумы Альфред Валиев. Он также направил обращение на имя прокурора РТ.
«Мы считаем недопустимым проведение в нашем городе и в нашей республике каких-либо мероприятий с участием таких лиц, как Ирина Хакамада», — говорится в обращении казанского депутата.
Ранее Хакамаде уже отказывали в проведении мероприятий в ряде российских регионов. Например, в 2023 году в Иркутске закрыли продажу билетов на ее тренинг. Причиной послужили высказывания публициста о мобилизованных.
В эфире RTVI Хакамада, отвечая на вопрос о том, есть ли среди ее знакомых мобилизованные, сказала: «Нет, моих нету, они не идиоты». Это резкое высказывание вызвало негодование родных и близких отправившихся на фронт россиян.
Пик карьеры Хакамады пришелся на 90-е — начало 2000-х гг. Она была депутатом Госдумы первых трех созывов, также возглавляла Госкомитет по поддержке и развитию МСП. В настоящее время она проводит платные тренинги.