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Песков призвал решить все вопросы по ядерной программе Ирана путем дипломатии

ДУБАЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Россия приветствует начало переговоров между Ираном и США, подчеркивает, что все вопросы по иранской ядерной программе должны быть решены при помощи дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами», — отметил Песков в интервью агентству IRNA.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия считает мирное урегулирование иранского ядерного вопроса одним из своих приоритетов и готова приложить все возможные усилия для содействия переговорному процессу.

В субботу в Риме проходит второй раунд непрямых переговоров делегаций Ирана и США, которые возглавляют министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Посредником выступает глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.