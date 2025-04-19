Песков призвал решить все вопросы по ядерной программе Ирана путем дипломатии

«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами», — отметил Песков в интервью агентству IRNA.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия считает мирное урегулирование иранского ядерного вопроса одним из своих приоритетов и готова приложить все возможные усилия для содействия переговорному процессу.
В субботу в Риме проходит второй раунд непрямых переговоров делегаций Ирана и США, которые возглавляют министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Посредником выступает глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.