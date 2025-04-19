Песков призвал решить все вопросы по ядерной программе Ирана путем дипломатии

ДУБАЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Россия приветствует начало переговоров между Ираном и США, подчеркивает, что все вопросы по иранской ядерной программе должны быть решены при помощи дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.