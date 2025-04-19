Депутат из ПМР счел власти Молдавии сумасшедшими из-за ситуации с Маркеллом

В пятницу архиепископа Маркелла вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
«Сандунистский (Майя Санду — президент Молдавии) режим сходит с ума. Благодатный. Сандунистский режим перешёл все черты в своих провокациях и желании взорвать обстановку в бывшей Советской Молдавии. Унижение епископа Маркела — это оскорбление всех верующих», — написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, практически одновременно с бессмысленным выступлением главы режима 17 апреля с парламентской трибуны, удар нанесён по Русской Православной Церкви в лице Митрополии Молдавии. Депутат полагает, что это было продуманное оскорбление.
«Молдавия всегда окормлялась Русской Православной Церковью… Со стороны сандунистов можно ждать атак на всю Митрополию Молдовы и в дальнейшем. ПМР же признаёт только Митрополию Молдовы в составе Русской Православной Церкви», — подчеркнул Сафонов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, — кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Правды.ру», агентства «Регнум», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.