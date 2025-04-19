Минобороны сообщило об ударе по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан»

«Сапсан» — многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). О начале его разработки сообщили еще в 2006 году. В качестве средств поражения предполагается использование оперативно-тактических, зенитных и противокорабельных ракет. Впервые пуск ракеты из ОТРК «Сапсан» показали в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского 1 января 2025 года.